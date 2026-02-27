Roma riapre dopo oltre cinque anni lo storico bunker di Villa Ada Savoia – LE FOTO

A Roma, il bunker di Villa Ada Savoia riapre dopo più di cinque anni di chiusura. L’edificio, che si trova all’interno del parco, era stato sigillato nel 2018 e ora torna accessibile al pubblico. La riapertura è stata annunciata con una cerimonia al termine di un lungo periodo di chiusura, durante il quale l’area è rimasta off-limits per diversi anni.

Riapre dopo oltre cinque anni di chiusura lo storico bunker di Villa Ada Savoia a Roma. Il Dipartimento Tutela Ambientale ha eseguito i lavori di riqualificazione dell’area e ha concluso il patto di collaborazione con le associazioni Roma Sotterranea e ASD Giochi di Strada, per una gestione condivisa della struttura. All’inaugurazione odierna erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, la presidente del Municipio II Francesca Del Bello, la direttrice della Direzione Patrimonio Artistico delle Ville Storiche, Federica Pirani e l’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto in Italia, S. 🔗 Leggi su Lapresse.it

