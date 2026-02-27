Gli Stadio e Tommaso Paradiso a Sanremo serata cover nel nome di Lucio Dalla | cosa cantano

Durante la serata dedicata alle cover a Sanremo, gli Stadio e Tommaso Paradiso hanno interpretato brani di Lucio Dalla. La manifestazione si è svolta il 27 febbraio 2026 e ha visto protagonisti artisti italiani impegnati a rendere omaggio al cantautore bolognese, con esecuzioni che hanno richiamato le sue canzoni più conosciute. La serata ha coinvolto pubblico e critica, con l’obiettivo di celebrare il grande artista.

Bologna, 27 febbraio 2026 – C'è un filo rosso nel nome di Lucio Dalla che parte da Bologna e arriva fino a Sanremo. C'è un filo rosso fra gli Stadio, il Festival della canzone italiana e la nostra città. E l'occasione per riviverlo e riascoltarlo una volta di più sarà proprio la serata dedicata ai duetti, quella di venerdì 27 febbraio. Nel corso della lunga notte delle cover, infatti, una delle esibizioni più attese è quella di Tommaso Paradiso con la band guidata da Gaetano Curreri: insieme proporranno il brano L'ultima luna, contenuto nell'album Lucio Dalla del 1978. Un bel ritorno, dunque, anche per gli Stadio che a Sanremo vinsero proprio dieci anni fa – era il febbraio 2016 – con la canzone Un giorno mi dirai (che tra l'altro, era stata scartata l'anno prima).