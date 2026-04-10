Domenica 12 aprile, l’Ippodromo del Visarno a Firenze ospiterà la manifestazione Firenze Motori, che vedrà la presenza di oltre 250 veicoli tra auto rare e Vespa. L’evento si svolgerà nell’area del Parco delle Cascine e trasformerà lo spazio in un’esposizione di veicoli, visibile al pubblico durante tutta la giornata. La manifestazione si propone di mettere in mostra esemplari di varie epoche e stili, creando un punto di incontro per appassionati e curiosi.

Domenica 12 aprile, l’Ippodromo del Visarno di Firenze si trasformerà in un palcoscenico meccanico a cielo aperto con l’evento Firenze Motori, una manifestazione che porterà oltre 250 esemplari tra automobili e motocicli nell’area del Parco delle Cascine. La giornata, programmata dalle ore 11:00 alle 20:00, permetterà ai visitatori di esplorare un percorso immersivo tra rarità tecniche e pezzi storici, con un biglietto d’ingresso fissato a 5 euro. L’appuntamento mira a trasformare lo spazio dell’ippodromo in un museo dinamico dove il design e l’evoluzione tecnica dei mezzi possano essere toccati con mano. Tra le protagoniste della esposizione ci saranno carrozzerie iconiche e modelli che hanno segnato diverse epoche, inclusi pezzi unici destinati a uscire allo scoperto proprio per questa occasione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze Motori: 250 icone tra auto rare e Vespa al Visarno

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