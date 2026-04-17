Motor Valley vale 347 miliardi de Pascale | Investire qui per salvare l' automotive

Il distretto industriale di Motor Valley è stato valutato in 347 miliardi di euro. Il presidente della regione ha affermato che investire in questa area può contribuire a salvare il settore automobilistico. Negli ultimi anni, il territorio si è evoluto da semplice zona produttiva a una rete complessa di innovazione e tecnologia, con molte aziende e centri di ricerca concentrati in questa regione.

Non più solo un distretto industriale, ma una vera e propria "rete neurale" ad altissima densità di innovazione. È questa la fotografia scattata dalla prima ricerca sistematica sull’ecosistema Motor Valley, realizzata da Nomisma e presentata oggi a Bologna, alla presenza del ministro Adolfo Urso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza... Motor Valley: Hackathon 2026, sfide reali per studentiLa Motor Valley Accelerator ha lanciato ufficialmente la convocazione per il Driving Innovation Hackathon 2026, un appuntamento chiave per gli... Una raccolta di contenuti Motor Valley vale 347 miliardi, de Pascale: Investire qui per salvare l'automotiveLo studio Nomisma certifica la forza della filiera. Il ministro Urso: Se il negoziato non si conclude positivamente, nei prossimi giorni l'impatto sarebbe devastante. Serve autonomia energetica, e r ... bolognatoday.it RICERCA NOMISMA: MOTOR VALLEY, ECOSISTEMA CHE GENERA 347 MILIARDILa Motor Valley come pilastro dell'economia italiana. Una innovativa ricerca Nomisma ha calcolato il valore dell'intero sistema generato dai brand dei motori di lusso dell'Emilia-Romagna, pari a 347 m ... tvqui.it