Maverick Viñales ha annunciato di non partecipare anche al Gran Premio di Francia a Le Mans, che si terrà dal 8 al 10 maggio. La sua assenza si aggiunge a quella già comunicata per le gare precedenti di questa stagione. È stato già comunicato il nome del pilota che lo sostituirà in questa gara. La partecipazione di Viñales nel campionato MotoGP 2026 si limita a questa fase.

Si prolunga lo stop forzato di Maverick Viñales, che ha annunciato la sua decisione di rinunciare anche al prossimo round di Le Mans in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio e valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo della KTM deve ancora riprendersi al 100% dall’operazione alla spalla sinistra effettuata lo scorso 31 marzo di rientro da Austin e che lo ha già costretto a saltare il Gran Premio di Spagna andato in scena una settimana fa a Jerez. “ Da quando mi sono operato sto lavorando duramente per recuperare completamente e ho sempre avuto Le Mans in testa come gara per tornare in azione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Maverick Viñales rinuncia anche al GP di Francia. Già definito il suo sostituto a Le Mans

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