Nella MotoGP del 2027, le trattative tra i piloti e gli organizzatori sono ancora in corso, con alcune questioni finanziarie non risolte. I piloti attendono ancora i pagamenti promessi da Liberty Media, mentre le trattative per l’accordo a Jerez sono in fase di definizione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui dettagli delle intese, e le discussioni continuano senza una conclusione definitiva.

Alla vigilia del terzo round iridato MotoGP, in programma a Jerez il 24-25-26 aprile, restano aperte due questioni centrali: i principali contratti tra piloti e team e il rapporto economico tra il promoter Liberty Media e le squadre ufficiali e satelliti. Si parla di una MotoGP economicamente in espansione, con ricavi 2025 pari a 573 milioni di dollari, in crescita del 14% su base annua, e con l’utile operativo aumentato dell’86%, fino a 54 milioni di dollari su base pro-forma. La parte del leone è rappresentata dai diritti televisivi, con un’incidenza del 41,2% sul totale del giro d’affari: nel 2025 gli ascolti sono cresciuti del 9%, mentre il pubblico sui circuiti è aumentato del 21%.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP 2027, è tutto fermo: i piloti aspettano i soldi di Liberty Media. Accordo a Jerez?

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