Davide Tardozzi respinge l’idea di Liberty Media sui piloti riserva in MotoGP

Liberty Media ha proposto di introdurre piloti riserva permanenti nel campionato MotoGP, un'idea che ha suscitato reazioni contrastanti. Davide Tardozzi, direttore di un team di rilievo, ha espresso il suo dissenso rispetto a questa proposta, evidenziando come non condivida questa soluzione per il campionato. La discussione riguarda quindi il ruolo e la presenza dei piloti riserva nel contesto della massima classe motociclistica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Liberty Media propone l’introduzione di piloti riserva permanenti nel MotoGP, ma il direttore di Ducati, Davide Tardozzi, non è d’accordo con questa idea. Da quando ha preso il controllo della MotoGP nel 2022, Liberty Media ha tentato di introdurre varie modifiche ispirate al mondo della Formula 1, tra cui l’ampliamento della diversità dei piloti e l’inserimento di nuovi circuiti, come il ritorno di Adelaide che sostituirà Phillip Island a partire dal 2027. Recentemente, Liberty Media ha avanzato una proposta che prevede che ogni squadra disponga di almeno due piloti riserva permanenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Davide Tardozzi respinge l’idea di Liberty Media sui piloti riserva in MotoGP. Leggi anche: Liberty Media propone moto personalizzate per tutti i piloti MotoGP nei weekend di gara. MotoGP, Davide Tardozzi: “Nessun muro tra Bagnaia e Marquez e sui tempi di Pecco…”Alla vigilia di una stagione 2026 che si preannuncia ad altissima tensione sportiva, in casa Ducati il focus resta saldamente sulla pista, nonostante...