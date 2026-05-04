Moto contro un camioncino a Sarnico grave 53enne

Lunedì pomeriggio a Sarnico si è verificato un incidente tra una moto e un camioncino in via Campomatto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento. Un uomo di 53 anni, alla guida della moto, è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Sarnico. Grave incidente stradale lunedì pomeriggio (4 maggio) in via Campomatto. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, una moto e un camioncino. L’allarme poco dopo le 15. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 53 anni che a seguito del violento impatto è stato sbalzato dal mezzo riportando un trauma cranico e lesioni a un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica e due ambulanze, oltre ai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’o spedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni, dunque, sarebbero gravi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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