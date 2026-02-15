Investito da una moto tra Lovere e Costa Volpino grave 53enne

Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una moto tra Lovere e Costa Volpino. La collisione si è verificata ieri pomeriggio lungo una strada trafficata, quando l’uomo stava attraversando la carreggiata a piedi. Ha subito un trauma cranico e diverse contusioni, ed è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso.

L'INCIDENTE. L'uomo ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni: è stato portato in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Una caduta che ha provocato un trauma cranico e diverse contusioni a un 53enne di Costa Volpino, al vaglio del personale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in gravi condizioni. Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tavernola.