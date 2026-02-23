La Minerva, un antico manufatto etrusco, viene esposta in una mostra dopo essere stata restaurata, grazie a un intervento di conservazione. Questo intervento ha permesso di valorizzare i dettagli originali e di prevenire ulteriori danni. La mostra si tiene nel centro storico e attira molti visitatori interessati alla storia locale. La presenza di esperti e ricercatori arricchisce l’evento con approfondimenti sulla civiltà etrusca. L’esposizione resterà aperta fino a fine mese.

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Ecco gli eventi di oggi, lunedì 23 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La mostra della Minerva, incontri di gusto, le Fantasie Déco: gli eventi di oggiOggi, mercoledì 18 febbraio, la mostra della Minerva si apre al pubblico dopo aver attirato molti visitatori nei giorni scorsi.

Art Decò, Etruschi in Olanda e Sacri scenari: gli eventi di oggiOggi l’Aretino si anima con diverse iniziative culturali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La Minerva, gli Etruschi e le mostre dedicate: tutti gli eventi di oggi; La Minerva torna ad Arezzo: un simbolo di arte e cultura nella città etrusca; Il ministro della Cultura Giuli: Ecco a voi la Minerva simbolo di ingegno e laboriosità. La dea, lo spritz e la promessa mantenuta.

Gli Etruschi continuano a parlarciLa storia del territorio, la nostra storia che continua a parlarci. Oggi, sabato 12 luglio, e domani, domenica 13 luglio, alle ore 18.30, il MuTer – Museo del territorio di Montespertoli (nella foto l ... lanazione.it

La Minerva di Arezzo (etrusca) tornata temporaneamente a casa x.com