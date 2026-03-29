Mostre Vortici dal 3 aprile alle Gallerie d’Italia di Napoli

Dal 3 aprile al 5 luglio 2026, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra intitolata “Vortici”. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per oltre due anni, offrendo l’opportunità di visitare le varie opere presenti. La gestione dell’evento è curata da Intesa Sanpaolo, che ha annunciato l’apertura delle sale in questa data.

Intesa Sanpaolo apre al pubblico alle Gallerie d’Italia a Napoli, dal 3 aprile al 5 luglio 2026, la mostra Vortici. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica a cura di Silvia Gaspardo Moro e Richard Neer, un inedito dialogo tra la collezione di ceramiche attiche e magnogreche della collezione Intesa Sanpaolo e l’arte contemporanea dell’artista americano Alexi Worth. Nove tele di Alexi Worth, che per la prima volta espone in Italia, condividono le sale delle Gallerie d’Italia con quattro crateri della Collezione Caputi, selezionati da Richard Neer, profes­sore di Storia dell’arte dell’Università di Chicago, in una riflessione che attraversa la storia sul tema del simposio e della gestualità del bere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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