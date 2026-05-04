Mostra dell’Artigianato oltre 60mila i visitatori

La 90esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato ha registrato un totale di circa 60.000 visitatori. L’evento si è svolto nel corso di alcuni giorni e ha coinvolto numerosi espositori provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha presentato una vasta gamma di articoli artigianali, attirando pubblico da varie zone e creando un afflusso di persone considerevole.

È di 60mila visitatori il bilancio della 90esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato. Un risultato che conferma il successo di una manifestazione storica capace di valorizzare l’artigianato di qualità e di raccontare un settore centrale per il made in Italy e per l’economia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatoriFirenze, 3 maggio 2026 – Oltre 60mila visitatori: grande successo per l’edizione numero 90 della Mostra internazionale dell’Artigianato alla Fortezza... Oltre mezzo secolo di storia: ecco l'edizione 2026 della Mostra mercato dell'artigianatoÈ stata presentata questa mattina, durante la conferenza si è svolta nella sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mostra dell’Artigianato, oltre 60mila i visitatori; Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatori; Domani (25 aprile) al via MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 3 maggio; MIDA90: Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatoriI numeri della novantesima edizione della manifestazione che mette in vetrina l’artigianato di qualità made in Italy e internazionale alla Fortezza da Basso ... lanazione.it Secondo weekend con la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaLe oltre 50 botteghe artigiane hanno riaperto i battenti, così come le esposizioni collaterali dedicate al settore artistico e alle altre eccellenze che caratterizzano questa edizione ... lanazione.it CHERNOBYL COME NON L’HAI MAI VISSUTA A 40 anni dal disastro… non è solo una mostra. È un’esperienza che ti entra dentro. Cologna Veneta (VR) 9 / 10 Maggio MOSTRA MULTISENSORIALE CON VISITA GUIDATA Camminerai dentro la - facebook.com facebook Sono stato ospite alla mostra "Franco Battiato. Un’altra vita" al MAXXI di Roma. Ho voluto vivere ancora qualche minuto insieme a lui, è stata un'esperienza profonda per noi che eravamo molto amici. Video completo sul mio canale YouTube youtube.com/ x.com