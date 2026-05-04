Mostra dell’Artigianato oltre 60mila i visitatori

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 90esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato ha registrato un totale di circa 60.000 visitatori. L’evento si è svolto nel corso di alcuni giorni e ha coinvolto numerosi espositori provenienti da diverse regioni. La manifestazione ha presentato una vasta gamma di articoli artigianali, attirando pubblico da varie zone e creando un afflusso di persone considerevole.

È di 60mila visitatori il bilancio della 90esima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato. Un risultato che conferma il successo di una manifestazione storica capace di valorizzare l’artigianato di qualità e di raccontare un settore centrale per il made in Italy e per l’economia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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