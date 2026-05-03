Mostra dell’Artigianato | un successo da oltre 60mila visitatori

Si è conclusa con oltre 60.000 visitatori l’edizione numero 90 della Mostra internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, iniziata alcuni giorni fa, ha visto la partecipazione di espositori provenienti da diversi paesi, presentando lavori artigianali di vario genere. L’evento si è chiuso questa sera alle 20, attirando un pubblico numeroso e variegato.

Firenze, 3 maggio 2026 – Oltre 60mila visitatori: grande successo per l’edizione numero 90 della Mostra internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso che si chiude stasera, 3 maggio, alle 20. Ottima la risposta del pubblico alle Officine esperienziali organizzate per i 90 anni della fiera, che hanno fatto registrare il tutto esaurito fra i laboratori con i maestri artigiani, le visite guidate e i cooking show che al piano attico del padiglione Spadolini hanno visto la partecipazione di tanti chef stellati, produttori e addetti ai lavori e il coinvolgimento anche delle scuole. PRESSPHOTO Firenze inaugurazione mostra dell'artigianato, foto Marco MoriNew Press Photo “Grande valore culturale”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatori Notizie correlate Oltre mezzo secolo di storia: ecco l'edizione 2026 della Mostra mercato dell'artigianatoÈ stata presentata questa mattina, durante la conferenza si è svolta nella sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra... ‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostraSi è concluso con grande partecipazione il primo anniversario della mostra ’Sulla via delle origini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MIDA90: Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze; Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato; La ceramica di Montelupo fa scuola alla Mostra dell'artigianato di Fortezza da Basso; Al via la mostra dell’artigianato. Orari e biglietti. Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatoriI numeri della novantesima edizione della manifestazione che mette in vetrina l’artigianato di qualità made in Italy e internazionale alla Fortezza da Basso ... lanazione.it Mida 90, la Mostra internazionale dell'artigianato si raccontaFirenze, 28 aprile 2026 - Novanta edizioni, quasi un secolo di storia da ripercorrere tra immagini, manifesti, video. La Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze si racconta. In occasione del ... nove.firenze.it Il Comicon 2026 si conclude con 183.000 visitatori, più di 480 ospiti, 520 espositori occupando l’intera superficie della Mostra d’Oltremare facebook Sono stato ospite alla mostra "Franco Battiato. Un’altra vita" al MAXXI di Roma. Ho voluto vivere ancora qualche minuto insieme a lui, è stata un'esperienza profonda per noi che eravamo molto amici. Video completo sul mio canale YouTube youtube.com/ x.com