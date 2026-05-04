Mosquera e Ugarte nel mirino del Napoli

Il club di calcio sta valutando nuovi acquisti provenienti dalla Premier League. La società sta seguendo alcuni giocatori specifici per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Tra i nomi più accreditati ci sono due centrocampisti, attualmente in forza a squadre inglesi, che sono sotto osservazione da parte del settore scouting. Nessuna ufficializzazione, ma l'interesse sembra concreto.

La dirigenza partenopea segue con interesse la Premier League per possibili colpi mercato per la prossima stagione. Come evidenzia Il Mattino, si riscalda l’asse tra il Napoli e l’Inghilterra, diventata terra di affari per i partenopei negli ultimi anni: da McTominay a Hojlund, fino a Kevin De Bruyne e non solo. Tanti sono stati gli uomini gli uomini copertina azzurri ad essere arrivati da oltremanica e qualcun altro potrebbe arrivare. Per la difesa piace molto il 2004 dell’Arsenal Christian Mosquera, già in uscita dai Gunners. Un’altra idea potrebbe portare a Manuel Ugarte del Manchester United, giocatore duttile capace di fare sia il centrocampista che il difensore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mosquera e Ugarte nel mirino del Napoli Notizie correlate Ugarte Juve, chi è il centrocampista finito nel mirino di Ottolini. Carriera, caratteristiche e stagione dell’uruguagiodi Redazione JuventusNews24Ugarte Juve, chi è il centrocampista finito nel mirino del ds bianconero Ottolini. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino” Contenuti di approfondimento Si parla di: Calciomercato Napoli: Atta a centrocampo, colpo dalla Premier in difesa. Mosquera e Ugarte nel mirino del NapoliForzAzzurri.net - Il Napoli pronto a fare spesa in Premier League. La dirigenza partenopea segue con interesse la Premier League per possibili colpi mercato per la prossima ... forzazzurri.net Asse caldo Napoli-Inghilterra: Anguissa e Beukema nel mirino Premier, Ugarte fa percorso inverso?Si riscalda l'asse tra il Napoli e l'Inghilterra, diventata terra di affari per i partenopei negli ultimi anni: da McTominay a Hojlund, fino. tuttomercatoweb.com