Ugarte Juve chi è il centrocampista finito nel mirino di Ottolini Carriera caratteristiche e stagione dell’uruguagio

Ugarte è un centrocampista uruguaiano che ha attirato l’attenzione della dirigenza della Juventus. La sua carriera si è sviluppata in diversi club, e nell’attuale stagione ha registrato buone prestazioni. Le sue caratteristiche tecniche e le sue qualità sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori, che lo individuano come un possibile obiettivo di mercato.

Ugarte Juve, chi è il centrocampista finito nel mirino del ds bianconero Ottolini. Carriera, caratteristiche e stagione del calciatore. La Juve vuole sfruttare l’amichevole internazionale prevista all’Allianz Stadium per accelerare su uno dei profili più seguiti del calciomercato europeo. In tribuna, gli osservatori del club seguiranno con estrema attenzione Manuel Ugarte. MERCATO JUVE LIVE Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il mediano uruguaiano è un “pallino” bianconero sin dai tempi dello Sporting CP. L’esame dal vivo a Torino permetterà di valutare nuovamente le sue doti di equilibratore: Manuel Ugarte garantisce fisicità, senso della posizione e una straordinaria capacità nel recupero palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ugarte Juve, chi è il centrocampista finito nel mirino di Ottolini. Carriera, caratteristiche e stagione dell’uruguagio Articoli correlati Chi è Juanlu Sanchez, il nuovo esterno accostato alla Juventus nel ruolo di vice Kalulu. Carriera e caratteristichePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Ugarte allo Stadium: Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Ugarte allo Stadium: Ottolini osserverà da vicino il possibile erede di Koopmeiners. Aggiornamenti e notizie su Ugarte Juve Temi più discussi: Caos in Inghilterra-Uruguay: il giallo del mancato rosso a Ugarte; Juve, occhi su Ugarte; Prove di Stadium per Ugarte? Domani a Torino con l'Uruguay, Ottolini lo marca stretto; Mercato Juve, l'obiettivo arriva direttamente allo Stadium: osservato speciale in Algeria-Urugua. Juve, occhi su UgarteJuventus, occhi sul mercato: Ugarte osservato speciale in Algeria-Uruguay a Torino Domani all’Allianz Stadium la sfida tra Algeria e Uruguay diventa un’occasione chiave per il ... tuttojuve.com Chi è Manuel Ugarte: il possibile sostituto di Koopmeiners alla JuventusLa presenza dell’Uruguay a Torino ha rappresentato molto più di una semplice amichevole internazionale. In tribuna, gli uomini mercato della Juventus hanno seguito con attenzione Manuel Ugarte, da tem ... msn.com #Ugarte a Torino sotto gli occhi della #Juventus [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #Juve #ManchesterUnited calciomercato.com/liste/juventus… x.com Chi è Manuel Ugarte: il possibile sostituto di Koopmeiners alla Juventus - facebook.com facebook