Mosca drone finisce su grattacielo di lusso | i danni all' edificio

Un drone è caduto su un quartiere a sud-ovest di Mosca, provocando danni a un grattacielo di lusso situato a meno di dieci chilometri dal Cremlino. L’incidente ha causato danni alla struttura dell'edificio, senza che si registrassero feriti tra le persone presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La zona è stata isolata dalle autorità per i rilievi sul luogo.

Un drone è caduto su un quartiere a sud-ovest di Mosca, capitale della Russia, danneggiando un grattacielo di lusso a meno di dieci chilometri dal Cremlino. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha dichiarato lunedì che altri due droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno abbattuto 117 droni ucraini durante la notte. Iran, Macron: "'Project Freedom’ di Trump? Non parteciperemo a operazioni poco chiare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mosca, drone finisce su grattacielo di lusso: i danni all'edificio Notizie correlate Russia, il momento dell'esplosione di un drone: i detriti cadono su edificio di Samara(LaPresse) I detriti di un drone ucraino sono caduti su un edificio residenziale nella città di Samara, in Russia, ferendo diverse persone. Ucraina, Zelensky a Mosca: “Tregua energetica”. Drone russo su bus, 3 mortiIn Ucraina un drone russo ha colpito un autobus uccidendo tre persone, altrettante sono morte vicino a Mosca a causa di un drone ucraino. Contenuti e approfondimenti Mosca, drone finisce su grattacielo di lusso: i danni all'edificioUn drone è caduto su un quartiere a sud-ovest di Mosca, capitale della Russia, danneggiando un grattacielo di lusso a meno di dieci chilometri dal Cremlino. lapresse.it Drone ucraino colpisce grattacielo a Mosca: incendio e panico tra i residenti (VIDEO)Nessuna vittima, ma molta paura a Mosca, dove un drone ha colpito un edificio residenziale a pochi chilometri dal cuore politico della capitale russa, il Cremlino, e a pochi giorni — sabato prossimo — ... tg.la7.it