Mosaico di Andreina | un immenso Tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto Oltre i sensi

Il Tricolore sventolerà sul cielo di Arezzo sabato 9 maggio e non sarà un vessillo qualsiasi, ma una bandiera di proporzioni gigantesche: 1600 metri quadrati. Sarà portata fino a quota duemila metri per essere poi sventolata nell’immensità del cielo. Un’operazione possibile solo a mani esperte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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