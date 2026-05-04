Il 4 maggio 2026, nel cielo di Arezzo è stato visibile un grande Tricolore, parte del progetto “Oltre i sensi”. L’installazione, chiamata “Il Mosaico di Andreina”, ha coinvolto un vasto pubblico presente in città. L’evento ha rappresentato una delle tappe del progetto che mira a coinvolgere la comunità attraverso varie iniziative artistiche e culturali. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e visitatori.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Il Tricolore sventolerà sul cielo di Arezzo sabato 9 maggio e non sarà un vessillo qualsiasi, ma una bandiera di proporzioni gigantesche: 1600 metri quadrati. Sarà portata fino a quota duemila metri per essere poi sventolata nell’immensità del cielo. Un’operazione possibile solo a mani esperte, quelle del parà Paolo Filippini, ex colonnello in quiescenza e due volte Campione del Mondo di precisione in atterraggio. L’evento si svolgerà all’ aeroporto Centini di Pescaiola e aprirà la giornata-evento dedicata alla presentazione del progetto digitale “ Oltre i sensi” nuovo capitolo tutto multimediale del Mosaico di Andreina, l’opera d’arte che ha reso famosa nel mondo la chiesa dello Spirito Santo di Indicatore (Arezzo).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mosaico di Andreina: un immenso Tricolore nel cielo di Arezzo per il progetto “Oltre i sensi”

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Indicatore Arezzo Chiesa Spirito Santo e Mosaico di Andreina foto di Paolo Pierantini - facebook.com facebook