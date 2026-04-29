Oltre i sensi Il Mosaico è multimediale

Il Mosaico di Andreina si trasforma introducendo elementi multimediali grazie al progetto “Oltre i Sensi”. Sono stati integrati visori Oculus e caschetti dedicati per consentire a persone con disabilità sensoriali e motorie di accedere e fruire del mosaico, considerato il più grande d’Europa. Questa iniziativa mira a rendere l’opera accessibile a un pubblico più ampio, includendo anche chi ha difficoltà motorie e sensoriali.

Il Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di godere del più grande mosaico d’Europa. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 9 maggio con ospiti eccezionali: i paracadutisti Sky Dive Etruria di Arezzo con i colleghi Sky Dive Costa d’Argento di Orbetello. Il Mosaico di Andreina avvolge la chiesa dello Spirito Santo di Indicatore con storie tratte dalla profezia di Ezechiele. Un progetto trentennale ideato dall’artista Andreina Carpenito con la tecnica del trencadís resa famosa a fine Ottocento da Antoni Gaudí e consistente nel rivestire superfici piane o curve con frammenti di ceramica, vetro o marmo spesso ottenuti da scarti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre i sensi. Il Mosaico è multimediale Crowdfunding- OLTRE I SENSI-Aiutaci a dar voce, vista e movimento ad un’opera d’arte Notizie correlate Il Mosaico di Andreina diventa multimedialeArezzo, 20 aprile 2026 – Il Mosaico di Andreina diventa multimediale e con il progetto “Oltre i Sensi” si arricchisce di visori Oculus e caschetti... Oltre il mosaico: l’Alma Mater riscopre i colori perduti della Tunisia romanaNon solo mosaici: la cultura cromatica delle pareti dipinte del Nord Africa romano riemerge dall’oblio, grazie a una sinergia internazionale tra... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Oltre i sensi. Il Mosaico è multimediale; Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (Piano Antenne); Il Giardino delle Meraviglie di door conquista Milano: oltre 130mila visitatori tra arte e design; Oltre la solita gita: il luogo magico dove i bambini possono entrare nella luce e scoprire il colore delle proprie emozioni. Il Mosaico di Andreina diventa multimedialeCon il progetto Oltre i Sensi si arricchisce di visori Oculus e caschetti dedicati per permettere anche alle persone con disabilità sensoriali e motorie di godere del più grande mosaico d’Europa ... msn.com Gli hanno trovato decine di pc e condizionatori d'aria oltre alle dosi di crack e cocaina - facebook.com facebook 1/2. Come potrebbe il quadro allargarsi a distanza di oltre un anno dai fatti incriminati, dopo che il PM ha sentito gli arbitri, acquisito video ed audio della sala VAR (nonché eventuali intercettazioni) Se il pm voleva raggiungere questo obiettivo tramite l’interro x.com