Morto l' 84enne di Collecorvino vittima di un incidente agricolo in cui perse una gamba
È deceduto l’84enne che il 10 aprile scorso era rimasto ferito in un incidente agricolo mentre lavorava nei campi a Collecorvino. L’uomo aveva subito gravi ferite a una gamba durante l’incidente e, nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni si erano aggravate nel corso delle settimane. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.
Non ce l’ha fatta Livio D’Attilio, l’84enne che il 10 aprile rimase vittima di un grave incidente agricolo mentre stava facendo alcuni lavoretti nei sui campi, a Collecorvino. Una gamba era rimasta incastrata sotto la motozappa e le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Ricevi le.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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