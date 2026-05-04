Morto l' 84enne di Collecorvino vittima di un incidente agricolo in cui perse una gamba

È deceduto l’84enne che il 10 aprile scorso era rimasto ferito in un incidente agricolo mentre lavorava nei campi a Collecorvino. L’uomo aveva subito gravi ferite a una gamba durante l’incidente e, nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni si erano aggravate nel corso delle settimane. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.