Zanardi e l’incidente del 2001 in cui perse le gambe | la monoposto spezzata in due l’estrema unzione l’arrivo in ospedale con meno di un litro di sangue

Da lanazione.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 settembre 2001, durante una gara sul circuito di Lausitzring in Germania, l’incidente di Alex Zanardi provocò gravi conseguenze. La monoposto si spezzò in due parti e Zanardi rimase gravemente ferito. Dopo l’incidente, fu sottoposto a un intervento di emergenza e ricevette l’estrema unzione. Arrivato in ospedale, aveva meno di un litro di sangue nel corpo.

Bologna, 2 maggio 2026 – La vita e la carriera sportiva di Alex Zanardi cambiano per sempre il 15 settembre 2001 sul tracciato tedesco del Lausitzring. Il pilota bolognese era tornato a disputare il campionato Cart nel 2001 con la scuderia Mo Nunn Racing motorizzata Honda dopo i due titoli mondiali conquistati nel biennio 1997-1998 e il deludente rientro in Formula 1 del 1999 con la Williams. Una stagione partita in salita, con miglior risultato il quarto posto centrato a Toronto, giunta in terra di Germania per trovare l’agognata svolta. Partito dalla casella numero 22 sullo schieramento, con le sessioni di qualifica sospese per il maltempo e la griglia disegnata in base alla graduatoria del campionato, Zanardi fu autore di una splendida rimonta fino alla prima posizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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