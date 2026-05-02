Zanardi e l’incidente del 2001 in cui perse le gambe | la monoposto spezzata in due l’estrema unzione l’arrivo in ospedale con meno di un litro di sangue

Il 15 settembre 2001, durante una gara sul circuito di Lausitzring in Germania, l’incidente di Alex Zanardi provocò gravi conseguenze. La monoposto si spezzò in due parti e Zanardi rimase gravemente ferito. Dopo l’incidente, fu sottoposto a un intervento di emergenza e ricevette l’estrema unzione. Arrivato in ospedale, aveva meno di un litro di sangue nel corpo.

Bologna, 2 maggio 2026 – La vita e la carriera sportiva di Alex Zanardi cambiano per sempre il 15 settembre 2001 sul tracciato tedesco del Lausitzring. Il pilota bolognese era tornato a disputare il campionato Cart nel 2001 con la scuderia Mo Nunn Racing motorizzata Honda dopo i due titoli mondiali conquistati nel biennio 1997-1998 e il deludente rientro in Formula 1 del 1999 con la Williams. Una stagione partita in salita, con miglior risultato il quarto posto centrato a Toronto, giunta in terra di Germania per trovare l’agognata svolta. Partito dalla casella numero 22 sullo schieramento, con le sessioni di qualifica sospese per il maltempo e la griglia disegnata in base alla graduatoria del campionato, Zanardi fu autore di una splendida rimonta fino alla prima posizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zanardi e l’incidente del 2001 in cui perse le gambe: la monoposto spezzata in due, l’estrema unzione, l’arrivo in ospedale con meno di un litro di sangue Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, l'incidente del 2001 in cui perse le gambe: 16 interventi e 7 arresti cardiaci, sopravvisse con meno di un litro di sangue in corpo Zanardi, la prima vita finita nel 2001: lo schianto, le gambe amputate, un solo litro di sangue in corpoLa prima vita di Alex Zanardi, scomparso a 60 anni venerdì Primo maggio (come Ayrton Senna) finisce il 15 settembre 2001 al Lausitzring, in Germania. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita; Zanardi e il drammatico incidente in Val d'Orcia del 2020: la dinamica; Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi; Addio Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio, grande nello sport e nella vita. Zanardi e l’incidente del 2001 in cui perse le gambe: la monoposto spezzata in due, l’estrema unzione, l’arrivo in ospedale con meno di un litro di sangueSul tracciato di Lausitzring, in Germania, il dramma a 13 giri dal traguardo della gara del campionato Cart l’impatto che gli amputò le gambe. 17 interventi chirurgici, 7 arresti cardiaci, 4 giorni di ... ilrestodelcarlino.it L'incidente di Zanardi in handbike nel 2020, la video-ricostruzione in 3DIl campione paralimpico perse il controllo della sua handbike e si scontròo con un camion in Toscana - Marco Maggioni /CorriereTv ... video.corriere.it RTL 102.5. . Nel 2001, sul tracciato di Lausitzring in Germania, a tredici giri dalla fine, Alex Zanardi perse il controllo della sua vettura all’uscita dai box, tradito dai liquidi rimasti sulla pista. La sua monoposto si girò di colpo e venne colpita da quella di Alex T - facebook.com facebook Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com