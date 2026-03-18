Lo spettacolo della Curva fa invidia all’Italia Spal i 6.326 tifosi se li sognano anche molte di B

Nello stadio Mazza, durante il big match con il Mezzolara, erano presenti 6.326 tifosi della Spal, che hanno riempito la curva Ovest con entusiasmo e colore. Le immagini della curva vestita a festa hanno attirato l’attenzione di molti tifosi e utenti sui social network, che hanno commentato con entusiasmo la presenza e l’atmosfera creata dai supporter. La scena ha suscitato ammirazione anche tra gli appassionati di altre categorie.

Le immagini dello stadio Mazza vestito a festa per il big match con il Mezzolara hanno fatto parlare i tifosi di tutto il Paese, che sui social sono rimasti impressionati dal colpo d’occhio della curva Ovest. Erano 6.326 gli spettatori che domenica hanno riempito gli spalti dell’impianto di corso Piave, naturalmente i settori aperti al pubblico perché come è noto quest’anno non è possibile accedere in gradinata e curva Est. La Spal ha uno stadio da serie A e soprattutto una tifoseria tra le più ammirate d’Italia, che non ha perso la passione per la propria squadra nemmeno in un campionato modesto come l’Eccellenza. Del resto, se è vero che è nei momenti difficili che si giudica l’amore di un supporter per il proprio club, quest’anno gli spallini si sono superati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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