Un attore che interpreta la storia giudiziaria di Enzo Tortora in televisione ha annunciato che voterà “No” alle prossime consultazioni. La scena si apre con un richiamo alle vicende passate, mentre il personaggio si interroga sul punto in cui si era interrotta la narrazione. La dichiarazione è stata resa pubblica tramite un’intervista, senza ulteriori commenti o analisi.

“Dove eravamo rimasti?”, si sarebbe chiesto Enzo Tortora oggi, sfogliando quel “ Fatto Quotidiano ” – house organ dei giudici incazzati per la riforma – che riporta le dichiarazioni del bravo attore, Fabrizio Gifuni, colui che nella serie tv “Portobello ” interpreta il presentatore nella ricostruzione della sua odissea giudiziaria. Gifuni, nonostante si sia immerso in ogni istante di quella persecuzione messa in atto dalle toghe e abbia sviscerato dolori, pene, coraggio, resurrezione e morte finale di Tortora, ci tiene a farci sapere che lui voterà No al referendum di riforma della giustizia, per molti motivi, che elenca, dettaglia, promuove, da giurista provetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultimo affronto a Enzo Tortora: l’attore che interpreta la sua odissea giudiziaria in tv annuncia che voterà “No”

