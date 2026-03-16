A Bologna, in piazza Maggiore, un gruppo di persone si è riunito per sostenere il Sì, affermando che sarebbe quello che avrebbe voluto Enzo Tortora. La manifestazione ha visto partecipanti di diverse età che hanno esposto cartelli e slogan, creando un'area di confronto pubblico. La piazza si è riempita di voci e bandiere, mentre i presenti hanno condiviso il loro sostegno alla campagna.

Bologna, 15 marzo 2026 – “ Votiamo Sì per Enzo Tortora, è quello che avrebbe votato lui”. In una piazza Maggiore gremita dai sostenitori del referendum risuonano forti e chiare le parole della compagna storica del conduttore di Portobello (scomparso nel 1988) che fu incarcerato ingiustamente: Francesca Scopelliti è oggi presidente del Comitato cittadini per il Sì. Il suo è uno dei tanti interventi della maratona oratoria di ieri, iniziata alle 15 e andata avanti fino al tardo pomeriggio, organizzata da Paolo Rossi, Antonino La Lumia, Ettore Grenci, Francesco D’Errico, Carlo Machirelli, Luca Sebastiani, con il contributo della Camera Penale di Bologna e con il supporto dei principali comitati del sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Maggiore per il Sì: “Nel nome di Enzo Tortora”

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