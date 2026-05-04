Addio a Diego Marmo | il pm del processo a Enzo Tortora

È deceduto all’età di 88 anni il magistrato noto per aver partecipato al procedimento giudiziario contro il presentatore televisivo Enzo Tortora. Marmo è stato protagonista di uno dei processi più discussi nella storia giudiziaria italiana. La sua carriera ha visto coinvolgimenti in diverse inchieste e interventi nel sistema giudiziario nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della magistratura.

È morto all’età di 88 anni il magistrato Diego Marmo, noto soprattutto per il suo ruolo nel controverso processo a carico del presentatore televisivo Enzo Tortora. I funerali si terranno domani, martedì 5 maggio, alle ore 11 a Napoli, presso la Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.Marmo - morto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che sostenne l’accusa nel celebre processo contro Enzo Tortora. Caso Tortora, l'avvocato Giovanni Falci: «Ho conosciuto l'uomo Enzo, non parlavamo mai del processo»«Il caso Tortora è stato uno dei primi processi mediatici della storia giudiziaria italiana anche se dal primo momento si era capito che era...