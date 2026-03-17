Oggi nell’Aretino, vicino a Calbenzano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili e un tir. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti.

AREZZO – Due auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti oggi (17 marzo) in un incidente stradale nell’Aretino, nelle vicinanze della località Calbenzano. Sul posto i mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi, insieme al personale del 118, hanno provveduto a liberare le persone rimaste intrappolate in un abitacolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Due auto e un tir coinvolti in un incidente nell’Aretino

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