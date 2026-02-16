Genova morte imprenditore | indaga la Procura al vaglio pressioni economiche e possibile istigazione al suicidio

L'imprenditore di Genova è morto precipitando da un edificio, e la Procura sta approfondendo le cause dell'accaduto. Gli inquirenti stanno analizzando se ci siano state pressioni finanziarie e se qualcuno abbia potuto spingerlo a compiere il gesto. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno esaminando messaggi e telefonate recenti. Un dettaglio che emerge è la presenza di segnali di crisi economica nelle ultime settimane.

Genova, Imprenditore Precipita nel Vuoto: Indagine per Istigazione al Suicidio e Sguardo sulle Pressioni Economiche. Un imprenditore genovese di 52 anni è morto venerdì mattina precipitando nella tromba delle scale di uno stabile in via Ceccardi, una zona non lontana dal centro cittadino. La Procura di Genova ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio, concentrando l'attenzione sulla recente cessione di quote societarie della sua ditta e sulle possibili dinamiche che hanno portato al tragico evento. Le urla provenienti dall'interno dell'edificio, udite poco prima del ritrovamento del corpo, hanno immediatamente destato sospetti.