Morte del piccolo Domenico la famiglia | No alla rinuncia alla parte civile

La famiglia del bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito ha deciso di non rinunciare alla costituzione di parte civile. Durante le trattative per un possibile risarcimento stragiudiziale, ha respinto l’offerta di rinunciare a questa posizione legale. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, senza modifiche rispetto alla posizione iniziale. La vicenda riguarda il decesso di Domenico Caliendo, avvenuto in circostanze che sono ancora al centro di un procedimento giudiziario.

Non c’è apertura alla proposta di rinuncia alla costituzione di parte civile. La famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito, respinge la richiesta avanzata nel corso della trattativa per un possibile risarcimento stragiudiziale.A chiarirlo è.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Caserta, Ordine dei Medici: “Cordoglio alla famiglia del piccolo Domenico, no alla delegittimazione della professione”Tempo di lettura: 3 minuti“Si esprime il proprio più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico, tragicamente... De Laurentiis, gesto stupendo: la promessa alla famiglia del piccolo DomenicoHanno commosso tutto il Maradona le parole della mamma del piccolo Domenico, bambino scomparso all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato: al via l’incidente probatorio; Storie italiane 2025/26 - Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo - 29/04/2026 - Video; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; A più di due mesi dalla morte di Domenico ancora nessuna verità: oggi gli esami sui due cuori. Morte del piccolo Domenico, la famiglia: No alla rinuncia alla parte civileNon c’è apertura alla proposta di rinuncia alla costituzione di parte civile. La famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito, respinge la richiesta avanza ... napolitoday.it Morte del piccolo Domenico Caliendo, nuovi dubbi sull’inchiesta: Documenti non trasmessiAl centro dell’attenzione, ora, la mancata trasmissione di atti ritenuti fondamentali per ricostruire il percorso clinico. agro24.it Il Pubblico Ministero dott. ssa Monica Burani della Procura del Tribunale de La Spezia, titolare dell’inchiesta per la morte del giovane maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, in servizio al Comando Carabinieri della citta’ ligure morto il 22 a - facebook.com facebook L’Italia piange #AlexZanardi: prosegue il cordoglio per la morte del grande campione. Martedì i funerali a Padova. #Tg1 Anna Milan x.com