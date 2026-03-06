Caserta Ordine dei Medici | Cordoglio alla famiglia del piccolo Domenico no alla delegittimazione della professione

L’Ordine dei Medici di Caserta ha espresso cordoglio alla famiglia del bambino Domenico, morto presso l’unità di Cardiochirurgia dell’Ospedale Monaldi. In una nota, l’ente ha ribadito il suo supporto ai professionisti del settore, condannando ogni tentativo di delegittimare la figura degli operatori sanitari coinvolti nel caso. La comunicazione sottolinea la vicinanza alla famiglia e la preoccupazione per le polemiche emerse.

Tempo di lettura: 3 minuti “Si esprime il proprio più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico, tragicamente scomparso presso l’unità operativa di Cardiochirurgia dell’Ospedale Monaldi. In questo momento di immenso dolore, l’intera comunità medica condivide il lutto e rinnova il massimo rispetto per i familiari, restando in attesa che la magistratura e le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso nel rigoroso rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, poiché è indispensabile che ogni valutazione sia affidata esclusivamente alle sedi istituzionali preposte, evitando anticipazioni o ricostruzioni sommarie che rischiano di trasformarsi in processi mediatici paralleli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La morte del piccolo Domenico. I sindacati dei medici: "Legittimo chiedere giustizia, ma no alla gogna"È giusto e legittimo chiedere che si faccia piena luce sulla vicenda del piccolo Domenico , come hanno fatto i genitori, molti politici e anche la...

Morte del piccolo Domenico, l’Azienda sanitaria: “Profondo cordoglio per la famiglia”Il bimbo è deceduto ieri all’ospedale di Napoli, a due mesi di distanza da un’operazione di trapianto di cuore.

