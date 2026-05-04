Nella giornata di oggi sono stati sequestrati i telefoni cellulari di Giovanni Sparago, il maresciallo dei carabinieri di 25 anni proveniente da Curti, in provincia di Caserta, deceduto il 22 aprile mentre era in servizio a La Spezia. La misura rientra nelle indagini avviate dopo la sua morte, avvenuta durante il servizio. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dispositivi per raccogliere eventuali elementi utili.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è anche il sequestro dei cellulari di Giovanni Sparago, il maresciallo dei carabinieri di 25 anni, originario del Casertano, di Curti per la precisione, morto il 22 di aprile mentre era in servizio al comando di La Spezia. Un decesso che ha ancora ampi margini di ombre e che, almeno alla prima ricostruzione, pare conduca direttamente a un suicidio. Il sequestro è stato disposto dal Pm Burani con la speranza che, nei cellulari, uno personale e uno di servizio, possano esserci dati che possano spiegare cosa è accaduto e verificare anche l’ipotesi eventuale di istigazione al suicidio, tesi sostenuta, peraltro dai genitori del ragazzi e dagli avvocati Crisileo che difendono la famiglia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morte del maresciallo Sparago, sequestrati i cellulari del carabiniere casertano

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