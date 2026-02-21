Morte del piccolo Domenico Caliendo 6 avvisi di garanzia e cellulari sequestrati
La morte di Domenico Caliendo, un bambino di 6 anni, ha portato all'invio di sei avvisi di garanzia agli adulti coinvolti. Le indagini hanno accertato che le accuse sono legate a presunti maltrattamenti e negligenza. Durante le verifiche, sono stati sequestrati diversi cellulari per analizzare eventuali conversazioni compromettenti. La procura ha deciso di approfondire il caso, che ha suscitato molte domande nella comunità locale.
Sono 6 gli avvisi di garanzia spediti nel corso nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari e dei supporti informatici dei sei tra medici e infermieri indagati a vario titolo per il trapianto del cuore inutilizzabile. Nell'avviso di garanzia odierno l'ipotesi di reato è ancora di lesioni colpose gravissime: nei prossimi giorni, quando verrà comunicata agli indagati la data dell'esame autoptico, verrà contestualmente notificata la nuova ipotesi di reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: “Fatto il possibile”Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore.
Bimbo morto al Monaldi, avvisi di garanzia e sequestro cellulari: sei indagatiSei sanitari dell’ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto avvisi di garanzia, in seguito alla morte del bambino durante un trapianto di cuore il 23 dicembre.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Morte del piccolo Domenico, sequestrati i cellulari dei sei sanitari indagatiIntanto non si ferma il pellegrinaggio dei cittadini al Monaldi per lasciare un fiore, un peluche, un messaggio ... ilroma.net
La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’erroreMorto il piccolo Domenico dopo due mesi di agonia in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Il racconto della madre, le ombre sugli errori nel trasporto dell’organo e le inchieste aperte dalla ... gazzettadelsud.it
Davanti all’ospedale Monaldi di #Napoli, un uomo arrivato da Caserta si è inchinato per chiedere scusa al piccolo Domenico Caliendo. Fiori bianchi e silenzio in memoria del bimbo. “È il figlio di tutta l’Italia”, dicono i cittadini, chiedendo giustizia e rispetto. x.com
In ricordo di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto oggi al Monaldi a seguito di un trapianto di cuore, il Napoli domani a Bergamo contro la Atalanta giocherà portando il lutto al braccio. - facebook.com facebook