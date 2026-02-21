morte del piccolo domenico caliendo 6 avvisi di garanzia e cellulari sequestrati

La morte di Domenico Caliendo, un bambino di 6 anni, ha portato all'invio di sei avvisi di garanzia agli adulti coinvolti. Le indagini hanno accertato che le accuse sono legate a presunti maltrattamenti e negligenza. Durante le verifiche, sono stati sequestrati diversi cellulari per analizzare eventuali conversazioni compromettenti. La procura ha deciso di approfondire il caso, che ha suscitato molte domande nella comunità locale.

Sono 6 gli avvisi di garanzia spediti nel corso nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari e dei supporti informatici dei sei tra medici e infermieri indagati a vario titolo per il trapianto del cuore inutilizzabile. Nell'avviso di garanzia odierno l'ipotesi di reato è ancora di lesioni colpose gravissime: nei prossimi giorni, quando verrà comunicata agli indagati la data dell'esame autoptico, verrà contestualmente notificata la nuova ipotesi di reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: “Fatto il possibile”Un bambino di Napoli è deceduto dopo 59 giorni di ricovero, causato da complicazioni durante un trapianto di cuore.

Bimbo morto al Monaldi, avvisi di garanzia e sequestro cellulari: sei indagatiSei sanitari dell’ospedale Monaldi sono stati iscritti nel registro degli indagati e hanno ricevuto avvisi di garanzia, in seguito alla morte del bambino durante un trapianto di cuore il 23 dicembre.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.