Domani, a Padova, si terranno i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto sarà presente all’evento. La cerimonia funebre si svolgerà nella giornata di martedì 5 maggio.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parteciperà domani, martedì 5 maggio, ai funerali di Alex Zanardi, che saranno celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Zaia aveva conosciuto personalmente Zanardi, realizzando con lui vari progetti legati alla sostenibilità e all'inclusione sociale, e ne aveva seguito con forte coinvolgimento anche il difficile percorso successivo all'ultimo grave incidente, condividendo il sentimento di affetto e ammirazione che il Veneto ha sempre riservato al grande campione. “Domani sarò a Padova per rendere omaggio ad Alex, un amico e un campione autentico, capace di parlare al cuore di tutti con la forza dell'esempio, prima ancora che con le sue imprese sportive.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Zanardi. Presidente Zaia domani ai funerali a Padova

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