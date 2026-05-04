Mortal Kombat 2 ci siamo!

Il film Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale italiane il 6 maggio 2026. La pellicola è il seguito del reboot del 2021 e si propone di rappresentare il vero torneo di cui si era parlato in precedenza. La data di uscita è stata comunicata dalle case di distribuzione e conferma l’attesa attorno alla nuova produzione. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulla trama o sul cast.

Mortal Kombat II arriva nelle sale italiane il 6 maggio 2026 e lo fa con l’ambizione di diventare il capitolo che finalmente dà al pubblico ciò che il reboot del 2021 aveva solo promesso: il torneo. Non un dettaglio, non un’idea accennata, ma il cuore pulsante dell’intero universo narrativo. Warner Bros. rilancia con forza, richiama Simon McQuoid alla regia e costruisce un cast che punta a un equilibrio tra volti già noti e nuove icone, su tutte Karl Urban nei panni di Johnny Cage, l’elemento che da solo può cambiare il ritmo e la percezione del film. Il sequel si presenta più cupo, più fisico, più consapevole della propria identità:. Shao...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com Mortal Kombat 2 Highlights Notizie correlate Mortal Kombat 1 domina i picchiaduro: 8 milioni di copie venduteIl titolo di NetherRealm Studios ha tagliato il traguardo degli 8 milioni di copie vendute, confermandosi il leader del mercato dei picchiaduro... Leggi anche: Sangue e Fatality: Ed Boon scatena il nuovo trailer di “Mortal Kombat 2” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mortal Kombat II, prime reazioni: Il film che avrebbero dovuto fare la prima volta; Le prime impressioni sul film di Mortal Kombat 2 sono positive: è fan service sanguinolento, ma di qualità; Mortal Kombat 2 arriva nelle sale, Hollywood salvata dai videogame; Mortal Kombat 2, Karl Urban ha fatto per davvero quella famosa mossa di Johnny Cage!. C'è abbastanza narrazione per 10+ Mortal Kombat film: Ed Boon pensa che ci siano molti cattivi assolutamente disponibiliI film in corso sono stati concepiti come una trilogia, ma se la domanda c'è, potrebbe espandersi ulteriormente? gamereactor.it Ed Boon anticipa cento Easter egg in Mortal Kombat 2 e una sorpresa speciale per gli spettatori IMAXAbbiamo parlato con il cast e i creatori del prossimo sequel e su come affronterà le Easter egg tipiche presenti nei picchiaduro. gamereactor.it L’arena chiama, i campioni rispondono. Bucket in mano, adrenalina pura in sala. Mortal Kombat II, dal 6 maggio nel tuo The Space Cinema https://tinyurl.com/2zp9jnuf - facebook.com facebook Scatena la vittoria! Dal 6 al 10 maggio, acquistando online il tuo biglietto per Mortal Kombat II, puoi ottenere 750 Dragon Krystals da usare su Mortal Kombat 1. Acquista online e preparati a entrare subito nell’arena! maggiori informazioni qui: ucicinemas.it/ x.com