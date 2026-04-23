Il nuovo trailer di “Mortal Kombat 2” mostra scene di combattimenti intensi e violenti, con personaggi che si affrontano in ambientazioni cruente. La pubblicazione del video ha generato l’interesse dei fan, che attendono il rilascio del gioco previsto per i prossimi mesi. La produzione ha confermato che il titolo sarà disponibile su diverse piattaforme, includendo modalità di gioco multiplayer e nuove funzionalità.

La battaglia per l’Earthrealm sta per raggiungere un nuovo livello di brutalità. Attraverso i propri canali social, il co-creatore della saga Ed Boon ha diffuso un nuovo trailer di Mortal Kombat 2, accompagnandolo con una tagline che spiega l’ammirazione per un video che sembra miscelare alla perfezione i “confini tra gli universi del gioco e quelli del film“, tra combattimenti, mosse speciali e musiche iconiche. Il film, prodotto da New Line Cinema e distribuito da Warner Bros. Pictures, farà il suo debutto nelle sale italiane il 10 maggio 2026, promettendo di portare sul grande schermo tutta la violenza viscerale che ha reso celebre il franchise videoludico.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sangue e Fatality: Ed Boon scatena il nuovo trailer di “Mortal Kombat 2”

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