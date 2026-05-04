morire sulle strade

Una sera sull’Appennino a Forlì, una macchina ha perso il controllo e si è schiantata contro un platano. L’incidente ha causato la morte di tre giovani donne, spegnendo bruscamente le loro vite appena iniziavano. La scena si è svolta nel buio, con un suono sordo e violento che ha lasciato senza parole chi chi era presente. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo incidente fatale, che ha segnato profondamente la comunità locale.

Una luce spenta sul viale dell'Appennino, a Forlì, Romagna, Italia. Non è cronaca, è il buio improvviso che inghiotte tre vite che stavano sbocciando, il rumore sordo e brutale di un destino che si schianta contro un platano, spezzando un'auto e, soprattutto, i sogni di tre ragazze. Caterina, che la prossima settimana avrebbe spento 23 candeline, e Sirin, 26 anni, non ce l'hanno fatta. La sorella di Caterina, Angelica, lotta tra la vita e la morte in gravissime condizioni. L'abitacolo distrutto, le lamiere che imprigionano i corpi per quasi tre ore, sono il simbolo agghiacciante di quanto la fragilità della nostra esistenza sia esposta, ogni giorno, all'angolo della strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Morire sulla strada, a San Marcellino si ricordano le vittime

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