Alessandra Mussolini ha un tatuaggio sulle parti intime | Volevo morire dal dolore ma mi piaccio

Alessandra Mussolini ha rivelato di aver fatto un tatuaggio sulle parti intime e di averlo mostrato durante il Grande Fratello Vip. In un colloquio, ha dichiarato di aver voluto soffrire dal dolore, ma di essere comunque soddisfatta del risultato. Ha anche commentato che, quando si spoglia e si guarda allo specchio, prova un senso di orgoglio.

Alessandra Mussolini al GF Vip ha parlato con orgoglio del tatuaggio intimo: "Quando ti spogli e ti guardi allo specchio dici: 'Però!'". Gli autori l'hanno convocata subito in confessionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: "Volevo morire"Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 8, l'ex parlamentare europea ha parlato apertamente del suo tatuaggio in un punto molto nascosto,... “Mi indichi un tabacchi aperto?”: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intimeUn uomo di 42 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne, avvicinata nel maggio 2023 alla stazione di... Approfondimenti e contenuti su Alessandra Mussolini Temi più discussi: Che scuola ha fatto Alessandra Mussolini e il titolo di studio; Alessandra Mussolini: biografia, carriera e curiosità; Chi è Alessandra Mussolini del Grande Fratello Vip: le curiosità; Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: Volevo morire. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: È un test psichiatricoAlessandra Mussolini Grande Fratello Vip: l’ingresso nella Casa non è passato inosservato, anzi. L’ex parlamentare europea ha deciso di mettersi in gioco nel reality più discusso della tv italiana, po ... msn.com Alessandra Mussolini è già la protagonista indiscussa del GF Vip! Dalla doccia con l'ombrellino ai racconti su Michael Jackson: guardaAlessandra Mussolini è già la protagonista indiscussa del GF Vip! Dalla doccia con l'ombrellino ai racconti su Michael Jackson: guarda ... gossip.it Chi sono Caterina e Clarissa, le figlie di Alessandra Mussolini - facebook.com facebook Dopo lo scontro in diretta, Alessandra Mussolini prepara una strategia contro Selvaggia Lucarelli. Che mosse farà al GF Vip x.com