A Gualdo Tadino è stata emessa una nuova ordinanza che introduce misure urgenti per limitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane e periurbane della città. La decisione arriva in risposta all’aumento degli avvistamenti e degli attraversamenti di questi animali sulle strade, con l’obiettivo di prevenire potenziali incidenti e garantire la sicurezza pubblica. L’ordinanza sarà in vigore nelle prossime settimane.

GUALDO TADINO Nuova ordinanza per "attivare misure urgenti finalizzate al contenimento della presenza di cinghiali in area urbana e periurbana". Il provvedimento a seguito di segnalazioni e avvistamenti di cinghiali in prossimità di nuclei abitati e della viabilità pubblica, con episodi di stazionamento e attraversamento in aree antropizzate; in particolare gli animali sono stati avvistati nelle zone dei viali don Bosco e dei Cappuccini, le vie don Berrettini, Ponte delle Cartiere, Cartiere. Si ritiene che la presenza di cinghiali costituisca un rischio concreto per l’incolumità pubblica, "anche in relazione a possibili interazioni con pedoni, ciclisti e veicoli "; in più "sussistono profili di rischio sanitario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinghiali sulle strade. Scatta l’ordinanza

