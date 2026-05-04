Una donna di 25 anni è deceduta poco dopo aver dato alla luce la sua prima figlia in un ospedale di Firenze. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte, avvenuta nel corso del parto. La tragedia ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze che hanno portato a questa perdita. La neonata è stata affidata ai familiari e le autorità stanno svolgendo verifiche sul caso.

Firenze, 4 maggio 2026 – La figlia nasce, la mamma muore. Aveva appena 25 anni. Era alla sua prima gravidanza. Il compagno si presenta dai carabinieri di Legnaia, a Firenze, e sporge una denuncia per omicidio colposo. Sarà adesso un’ inchiesta della procura a stabilire se, quanto accaduto tra il 30 aprile e lo scorso primo maggio, all’ospedale di Torregalli, è frutto di tragedia o un tremendo caso di malasanità. Fatto è che la giovane donna in gravidanza è arrivata in sala per il parto naturale con i valori di emoglobina molto al di sotto della normalità. Oggi, il pubblico ministero titolare del fascicolo, Christine Von Borries, assegnerà l’incarico per l’ autopsia, l’accertamento chiave per stabilire cosa sia successo subito dopo il parto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morire di parto nel 2026. Tragedia all’ospedale, inchiesta della procura

MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L'INCHIESTA | 16/04/2026

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