Una notte di maggio nella zona di Massa si è conclusa con un incidente mortale che ha coinvolto un’auto, finita contro un ostacolo e avvolta dalle fiamme. La vittima aveva 19 anni e si trovava a bordo dell’auto al momento dello schianto. Durante le operazioni di soccorso, sono state registrate telefonate in cui si chiedeva aiuto e si segnalava l’incendio, con l’espressione “Correte, c’è un incendio”.

Massa, 4 maggio 2026 – Una macchina che si schianta nella notte, le fiamme che tragicamente illuminano la strada. E una giovanissima vita che se ne va. E’ morto così un 19enne di Massa, nel rogo della sua auto con cui si è schiantato contro la base di un traliccio. Accade nella notte tra domenica e lunedì proprio a Massa, in zona industriale, tra via degli Unni e via Massa Avenza. Un impatto tremendo, per il quale non c’è stato niente da fare. Il ragazzo è morto a causa del rogo, che non gli ha lasciato scampo. Un’altra giovane vita spezzata. E’ l’ennesima giovane vita spezzata in un incidente stradale. Erano passate da poco le una quando c’è stato lo schianto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morire a diciannove anni tra le fiamme dell’auto: l’incidente e le telefonate, “Correte, c’è un incendio”

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