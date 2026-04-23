Incendio a Portici donna di 88 anni muore tra le fiamme nella sua abitazione

Un incendio ha coinvolto un'abitazione nel Parco San Ciro, a Portici, provocando la morte di una donna di 88 anni. Le fiamme hanno causato gravi ustioni alla donna, che non è riuscita a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.