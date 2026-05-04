Una coppia residente in una villetta di Morbegno è stata vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. L’episodio è avvenuto durante le ore serali, quando i malviventi sono entrati forzando una porta e hanno minacciato gli occupanti, legandoli prima di sottrarre oggetti di valore. Il sindaco del comune ha commentato che la sicurezza non deve mai essere data per scontata.

Morbegno (Sondrio) – Un’esperienza orribile in casa propria, quella dove, una volta chiuse le porte, si dovrebbe stare al sicuro da tutto e da tutti. E invece i coniugi Verga, nella serata di venerdì, dentro la propria villa in zona stazione, si sono ritrovati figuri dal volto travisato, che li hanno legati e, dopo aver fatto man bassa di preziosi e forzato la cassaforte, se ne sono andati indisturbati, certi che nell’immediatezza i coniugi non sarebbero stati in grado di dare l’allarme. I dettagli della vicenda, su cui indaga il Nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sondrio e i militari dell’Arma di Morbegno, sono pochi al momento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morbegno, coppia legata e rapinata dentro la loro villetta. Il sindaco: “La sicurezza non è più scontata”

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