Negli ultimi giorni si parla molto di una crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, una coppia che ha una bambina di soli cinque mesi. La notizia ha attirato l’attenzione del gossip e dei media, che seguono con interesse gli sviluppi della vicenda. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione, mentre i rumors continuano a circolare.

Negli ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a parlare con insistenza della relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia, diventata da poco genitore della piccola Priscilla, sembrava vivere un momento sereno dopo la nascita della bambina, ma alcune indiscrezioni raccontano una realtà molto diversa. Secondo diversi rumors circolati sui social, tra l’influencer e il rapper romano ci sarebbero tensioni sempre più evidenti, tanto da far ipotizzare una crisi piuttosto profonda. Crisi per Giulia De Lellis e Tony Effe: c’entra la loro idea divergente sul matrimonio?. A far esplodere il gossip è stato l’esperto di cronaca rosa Amedeo Venza, che attraverso una storia su Instagram ha raccontato di aver ricevuto alcune segnalazioni da persone vicine alla coppia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia De Lellis e Tony Effe, la coppia scoppia? La loro bimba ha solo 5 mesi, ma tra loro è crisi nera!

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Irama racconta il peso della sovraesposizione vissuta durante la relazione con Giulia De Lellis. Un rapporto complicato con la notorietà, nato nel momento in cui avrebbe voluto solo restare in silenzio. Cosa ha raccontato: https://fanpa.ge/QH50F - facebook.com facebook