A Monza, nel quartiere di San Rocco, sono in programma interventi di pulizia straordinaria delle strade. L’intervento mira a migliorare il decoro urbano e comporterà alcune modifiche alla viabilità, con divieti temporanei di sosta e circolazione in alcune zone. La pulizia avverrà in più fasi e le autorità hanno indicato i giorni e gli orari specifici in cui si svolgeranno le operazioni.

Il decoro urbano di Monza riceve un nuovo impulso con i prossimi interventi di igiene stradale che interesseranno il quartiere di San Rocco. Dopo l’avvio del primo ciclo operativo avvenuto lo scorso 4 aprile, le squadre sono chiamate a un nuovo appuntamento fissato per sabato 18 aprile, tra le ore 10:00 e le 12:00, per garantire la pulizia straordinaria delle vie della zona. Logistica e viabilità: le strade coinvolte e i divieti di sosta. L’operazione richiederà una gestione attenta degli spazi pubblici, poiché lungo i tratti interessati sarà necessario impedire il parcheggio dei veicoli. La segnaletica specifica comunicherà i divieti in loco, imponendo il rispetto delle indicazioni affisse indipendentemente da qualsiasi altra norma o informazione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, pulizia straordinaria a San Rocco: attenzione ai divieti

Notizie correlate

Pulizia straordinaria del Monumento ai CadutiSu indicazione della sindaca Agnese Carletti, una squadra di operatori specializzati di Sei Toscana è intervenuta a San Casciano dei Bagni con un...

Smog, a Monza e in Brianza si torna a respirare: via ai divietiDopo lo stop alla circolazione dei giorni scorsi, in provincia di Monza e Brianza si torna a respirare.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pulizia straordinaria di strade e marciapiedi; Monza, pulizia straordinaria di strade e marciapiedi: si allarga il progetto per lo spazzamento al pomeriggio; Nuovi interventi straordinari di pulizia delle strade a Monza; Ci trasferiamo a Monza ma la città è sporca e puzza: è ancora polemica per i rifiuti nelle strade.

Monza, pulizia straordinaria: cosa sta riemergendo dal Canale VilloresiPulizia straordinaria del Canale Villoresi a Monza: rimossi rifiuti e materiali ingombranti grazie alla collaborazione tra enti locali. monza-news.it

Monza, San Rocco tra realtà e desideri: l’edicola chiusa è diventata un problemaLa piazza D’Annunzio a Monza, che rischiava di scomparire, è oramai salva e rinnovata ... msn.com

Marina di Grosseto Una sera del 1980 circa, in via della Chiesa di San Rocco. Sullo sfondo si riconoscono chiaramente gli ingressi degli stabilimenti balneari Nettuno e Vela. - facebook.com facebook