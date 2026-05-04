L’attaccante del team locale, dopo due stagioni con 69 partite, 25 reti e 6 assist, lascerà la squadra. La sua esperienza si concluderà con la promozione in Serie B dopo la vittoria di dieci gol nella stagione appena conclusa. La decisione del giocatore ha già suscitato riflessioni tra le altre squadre e i tifosi, mentre il club si prepara a un nuovo capitolo.

Il futuro di Daniele Montevago è segnato: l’attaccante biancorosso dopo due anni, 69 presenze, 25 gol e 6 assist lascerà la maglia biancorossa. Per il Perugia, la consolazione di poter fare cassa, sia che il giocatore vada alla Sampdoria che ha il diritto di recompra, sia che vada in una delle altre società di B che hanno già fatto sondaggi per accaparrarsi l’attaccante classe 2003. La situazione. Jacopo Giugliarelli, nell’estate 2024, prima della cessione della società da Santopadre a Javier Faroni, ha acquistato Daniele Montevago a titolo definitivo dalla Sampdoria, con un contratto triennale, fino al 2027. I blucerchiati, però, al momento della cessione hanno mantenuto un diritto di recompra, che potrà essere esercitato solo il primo luglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevago, dieci gol e ora la serie B. La Samp riflette, le altre chiamano

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