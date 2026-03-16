Carrarese Il pari con la Juve Stabia dà fiducia Ora si affilano le armi in vista della Samp

Dopo il pareggio contro la Juve Stabia, la Carrarese si è allenata subito per preparare la sfida di mercoledì contro la Sampdoria. La squadra ha ripreso gli allenamenti senza pause, focalizzandosi sugli aspetti tecnici e tattici in vista della prossima partita. La squadra si concentra ora sull’obiettivo di affrontare la sfida con maggiore determinazione.

Dopo il pari ’taumaturgico’ contro la Juve Stabia la Carrarese non ha avuto un attimo per fermarsi e già ieri è tornata sul pezzo per preparare la partita di mercoledì contro la Sampdoria. Sabato, a fine partita, la squadra è arrivata in pullman fino a Napoli, poi in treno è tornata a Firenze dove ad attenderla c’era il bus della società. Intorno a mezzanotte c’è stato il rientro a Carrara. Ieri mattina chi ha giocato ha effettuato una seduta di scarico mentre gli altri giocatori hanno lavorato sulla forza in palestra. Sospiro di sollievo per quanto riguarda Simone Zanon, a cui è stata risparmiata la trasferta di Castellamare di Stabia a causa di un affaticamento ai flessori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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