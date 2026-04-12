Cose che non trovate da altre parti | paradosso Samp funivia Valbisagno e vento trovare amici con le app

Questa settimana su GenovaToday vengono proposti approfondimenti su vari temi, tra cui la situazione del porto, la funivia di Valbisagno e il vento che interessa la città. Si parla anche di come trovare amici attraverso le app e delle iniziative locali che si distinguono per originalità. La nostra testata continua a offrire notizie aggiornate e gratuite, mantenendo vivo l’interesse per le storie che riguardano la città e i suoi abitanti.