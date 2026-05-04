Il vice sindaco di Montefredane ha annunciato le proprie dimissioni, lasciando il ruolo di secondo in comando nel comune. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale firmato da alcuni consiglieri comunali. La decisione arriva in un momento di tensione politica all’interno dell’amministrazione locale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze immediate di questa scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma dei consiglieri Comunali di opposizione di Montefalcione Valentino Tropeano, Antonio D’Ambrosio, Meolo Romualdo, Pellegrino Mazzarotti e Antonio Mauriello: “Questa sera si è svolto il secondo consiglio comunale per riapprovare il rendiconto economico finanziario del 2025. Il sindaco Ciro Aquino dopo aver approvato nel consiglio comunale del 22042026 erroneamente il rendiconto del 2024 al posto del 2025, caso unico che non ha nessun precedente, è stato costretto a rifare il Consiglio Comunale. I gruppi consiliari di opposizione hanno dato battaglia sulla.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montefredane, il Sindaco perde pezzi: si dimette il vice Troncone

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