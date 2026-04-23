L’amministrazione Trump perde i pezzi | si dimette il segretario della Marina John Phelan per i continui contrasti con Hegseth

Durante il blocco navale contro l’Iran, è stato annunciato che il segretario della Marina si è dimesso con effetto immediato. La decisione arriva dopo una serie di contrasti con un altro ufficiale dell’amministrazione. La notizia ha sorpreso, considerando il momento delicato e le tensioni in corso. Nessun dettaglio sulle ragioni specifiche della scelta è stato comunicato ufficialmente.

L’amministrazione statunitense di Donald Trump perde i pezzi. Con un annuncio a sorpresa, per di più giunto durante il blocco navale contro l’Iran, il segretario della Marina John Phelan si è dimesso “con effetto immediato” dal proprio incarico. A prendere il suo posto ad interim è il sottosegretario Hung Chao. La decisione è stata resa nota dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (ossia l’ex Pentagono), guidato dal controverso segretario alla Difesa Pete Hegseth, con un breve e asettico comunicato. Alla base del passo indietro di Phelan, miliardario collezionista d’arte e finanziatore della campagna che ha portato Donald Trump al bis alla Casa Bianca, ci sarebbero i continui contrasti proprio con Hegseth e con il suo vice, Steve Feinberg.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’amministrazione Trump perde i pezzi: si dimette il segretario della Marina, John Phelan, per i continui contrasti con Hegseth Notizie correlate Iran, Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Licenziato il segretario della Marina Usa John PhelanIl segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Il segretario della Marina Usa John Phelan è stato licenziatoIl segretario della Marina Usa John Phelan è stato rimosso dal suo incarico, in un clima di tensione con il segretario alla Difesa Pete Hegseth in... Panoramica sull’argomento Si parla di: Stati Uniti, la Casa Bianca continua a perdere pezzi: lascia anche il segretario della Marina. L'amministrazione Trump perde i pezzi: si dimette il segretario della Marina, John Phelan, per i continui contrasti con HegsethL’amministrazione statunitense di Donald Trump perde i pezzi. Con un annuncio a sorpresa, per di più giunto durante il blocco navale contro l’Iran, il segretario della Marina John Phelan si è dimesso ... lanotiziagiornale.it John Phelan lascia la guida della Marina USA: altro colpo ai vertici dell’amministrazione TrumpJohn Phelan ha dovuto lasciare l'incarico con effetto immediato tra tensioni interne al Pentagono e crescenti contrasti ai vertici della Difesa durante il secondo mandato di Donald Trump. notizie.it