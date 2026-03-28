Il sindaco di un comune dell'Irpinia ha annunciato il raggiungimento di un nuovo accordo per la sicurezza urbana, definendolo un passo importante per la comunità. L'intesa prevede interventi sul controllo del territorio, l'implementazione di sistemi di videosorveglianza e misure volte a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica del primo cittadino.

«Un risultato concreto che va nella direzione giusta: rafforzare il controllo del territorio, migliorare la videosorveglianza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini». Così il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, commenta la sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso. Diversi punti contenuti del Patto, come la promozione del rispetto del decoro urbano e di attività di prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità diffusa, sono, sin dall’inizio della legislatura, prioritari nell’agenda di governo dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Patto per la sicurezza urbana, il sindaco Siricio: «Un passo decisivo per Monteforte Irpino»

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