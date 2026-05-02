Inaugurazione del progetto Monteforte Irpino | storia terra e comunità

Domani mattina alle 11.30 si terrà l'inaugurazione del progetto “Monteforte Irpino: storia, terra e comunità” presso la location di San Martino, situata ai piedi del castello longobardo. L’evento si svolgerà in un luogo che rappresenta simbolicamente la storia e la cultura della città, e segna l’inizio di una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e della comunità locale.

Domani mattina, domenica 3 maggio, alle 11.30, nella suggestiva location di San Martino, ai piedi del castello longobardo, luogo simbolo della storia e della stratificazione culturale di Monteforte Irpino, prenderà il via il progetto: “Monteforte Irpino: storia, terra e comunità”.A portare i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Sentieri della Salute", a Monteforte Irpino la presentazione del progetto che promuove i gruppi di cammino Monteforte Irpino, camminare insieme per la prevenzione: presentato il progetto “Sentieri della Salute”A Monteforte Irpino, questa mattina, nei locali del Distretto sanitario di via Legniti, si è parlato di prevenzione con una parola semplice e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Monteforte Irpino, autismo: presto una legge a sostegno delle famiglie; Rievocazioni storiche, visite ai monumenti, show cooking, musica e teatro: un maggio superlativo a Monteforte Irpino; Campus sportivo di Alvanella ancora chiuso: Noi per Monteforte porta il caso in Consiglio comunale. Al via il Maggio di territorio e cultura a Monteforte Irpino: eventi diffusi tra storia, natura e comunitàParte il 3 maggio a Monteforte Irpino il progetto Monteforte Irpino: storia, terra e comunità, con un mese di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. L’inaugurazione si terrà nella l ... irpiniaoggi.it Monteforte Irpino, un maggio di cultura tra memoria e futuroUn maggio di cultura, identità e visione. A Monteforte Irpino, per un mese, tempo sospeso tra memoria e futuro, in cui cultura, tradizione e partecipazione si fondono in un unico grande progetto: Mon ... irpinianews.it L’inaugurazione del Villaggio Esercito dal 1 al 5 maggio all’Aquila - facebook.com facebook